Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards оголосили цьогорічних фіналістів, які зафіксували кумедні моменти, побачені в дикій природі.

Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.

У число фіналістів увійшли знімки тюленя, який, здається, гигоче, павіана, який виглядає так, ніби співає, і дуже сердитого шпака.

Премію Comedy Wildlife Photography Awards було засновано Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Салемом, професійними фотографами і палкими захисниками природи.

Ідеєю конкурсу, зокрема, було наголосити на важливості збереження дикої природи в захопливій та позитивній формі.

Переможців оголосять на церемонії нагородження 22 жовтня.

А поки – кілька робіт фіналістів, які змусять вас усміхнутися.

Мартіна Новотна, Велика Британія

Ендрю Мейз, Південна Африка

Енді Паркінсон, півострів Камчатка

Аніта Росс, Каліфорнія, США

Брук Берлінг, Вісконсин, США

Чі Кі Тео, Сингапур

Чу Хан Лін, Тайвань

Клеменс Гінар, Саудівська Аравія

Едвін Смітс, Нідерланди

Сарош Лодхі, Індія

Сіддхант Агравал, Індія

Венона С’юдам, США