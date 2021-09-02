Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.
У число фіналістів увійшли знімки тюленя, який, здається, гигоче, павіана, який виглядає так, ніби співає, і дуже сердитого шпака.
Премію Comedy Wildlife Photography Awards було засновано Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Салемом, професійними фотографами і палкими захисниками природи.
Ідеєю конкурсу, зокрема, було наголосити на важливості збереження дикої природи в захопливій та позитивній формі.
Переможців оголосять на церемонії нагородження 22 жовтня.
А поки – кілька робіт фіналістів, які змусять вас усміхнутися.
Мартіна Новотна, Велика Британія
Ендрю Мейз, Південна Африка
Енді Паркінсон, півострів Камчатка
Аніта Росс, Каліфорнія, США
Брук Берлінг, Вісконсин, США
Чі Кі Тео, Сингапур
Чу Хан Лін, Тайвань
Клеменс Гінар, Саудівська Аравія
Едвін Смітс, Нідерланди
Сарош Лодхі, Індія
Сіддхант Агравал, Індія
Венона С’юдам, США
- Щорічно американська некомерційна організація, що займається захистом птахів і охороною навколишнього середовища, провела церемонію вручення нагород Audubon Photography Awards серед фотографів. Цього року на конкурс подали тисячі фотографій і вперше – відео.