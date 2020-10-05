Про це повідомляється на сайті конкурсу.
На сайті премії опублікували добірку знімків, які нагороджуватимуть на Siena Photo Awards в Італії з 24 жовтня по 29 листопада 2020 року.
Головним переможцем і володарем Гран-прі став австралійський фотограф Jim Picôt, який зобразив зграю лосося в формі серця, а всередині самої зграї – акулу.
У конкурсі брали участь роботи від фотографів з 126 країн світу. Нагороди розділені на дев’ять категорій: Абстракція, Природа, Люди, Спорт, Серії, Міська архітектура, Весільна фотографія, Дика природа і Життя під час COVID-19.
Категорія Абстракція
Висхідний фенікс — символ відродження вогню з попелу. Це символізується початком реального процесу регенерації на промисловому гірничодобувному майданчику озера Оуенс. Після руйнівного минулого і створення найбільш токсичного сміттєвого відра в Америці перелітні птахи повертаються, і життя починається заново…
Життя з COVID-19
Тисячі ізраїльтян зберігають соціальне дистанціювання через Covid-19, протестуючи проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на площі Рабина 19 квітня 2020 року.
Категорія Весілля
Я використовувала квіти і листя, що залишилися від весілльних прикрас, щоб зробити щось креативне.
Категорія Урбаністика
Іноді нам потрібно змінити перспективу, щоб відчути силу конструкції сильніше, ніж ми коли-небудь думали. Вежі Петронас, також відомі як вежі-близнюки Петронас — це хмарочоси-близнюки в Куала-Лумпурі.
Категорія Дика природа
Багато хто думає, що чаплі в’ють гнізда в очереті або на болоті. Насправді вони гніздяться на вершинах величезних дерев, і їх іноді можна побачити за допомогою дрона.
Категорія Спорт
Вид з повітря на плавців, де море стає місцем укриття між синім килимом і білою піною хвиль.
Категорія Природа
В кінці сезону сірих китів мені розповіли про сірого кита, який останні 3 роки грав з човнами, обережно їх штовхаючи. Отже, ми повернулися через рік, і неймовірний сірий кіт з’явився, і, як результат, з’явився і цей знімок.
Категорія Люди
При температурі мінус 30 °C зими в євразійських степах можуть бути суворими. Але життя не зупиняється, і місцеві жителі переходять на санях з одного села в інше, перетинаючи крижані річки і озера.
Фото: Drone Photo Awards
- Головний приз міжнародного конкурсу World Press Photo за 2019 рік (номінація “Фотографія року”) отримав знімок, на якому зображена маленька дівчинка Янела Санчес з Гондурасу під час обшуку її матері на кордоні США і Мексики.