Жителі Києва, як і інших регіонів України, зіткнулися із загрозою спалаху коронавірусу і введеними через це жорсткими карантинними обмеженнями.

Кореспондент #Букв поблукав вулицями та парками вечірнього Києва і на власні очі переконався, що карантин таки впливає на життя міста.

Так, у суботу ввечері, в вихідний день, на вулицях столиці України можна було зустріти поодиноких перехожих, парки спорожніли. А сітілайти сповіщають жителів про те, як потрібно поводитися під час спалаху коронавірусу.

Як відомо, вже з 23 березня в столиці буде зупинена робота громадського транспорту. Він буде перевозити виключно тих пасажирів, які їхатимуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя.

Також заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

Варто зазначити, що влада Києва неодноразово закликала городян без необхідності не виходити з дому і під час карантину працювати віддалено.