Кореспондент #Букв поблукав вулицями та парками вечірнього Києва і на власні очі переконався, що карантин таки впливає на життя міста.
Так, у суботу ввечері, в вихідний день, на вулицях столиці України можна було зустріти поодиноких перехожих, парки спорожніли. А сітілайти сповіщають жителів про те, як потрібно поводитися під час спалаху коронавірусу.
Як відомо, вже з 23 березня в столиці буде зупинена робота громадського транспорту. Він буде перевозити виключно тих пасажирів, які їхатимуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя.
Також заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях.
Варто зазначити, що влада Києва неодноразово закликала городян без необхідності не виходити з дому і під час карантину працювати віддалено.
- У Києві вводяться обмеження на одночасну кількість відвідувачів продуктових магазинів та аптек.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.