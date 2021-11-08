Яскрава жовта осінь вже потроху відступає, адже не за горами зима. Проте сонячні дні все ще бувають і це чудова нагода прогулятися разом із сім'єю у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.

Кореспондент #Букв на вихідних побував у саду.

Зниження денної температури та часом холодний вітер зовсім не привід сидіти вдома та відмовляти собі у прогулянці.

А ще ботсад імені Гришка – чудова локація для осінніх фото.

Національний ботанічний сад – це історико-біологічний комплекс з безліччю рідкісних видів дерев і рослин, який розкинувся на території площею 130 га.

Ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України та належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання.

До складу ботсаду входить вісім наукових відділів, а унікальний природній фонд налічує близько 11 180 таксонів (одиниця класифікації), що відносяться до 220 родин та 1 347 родів.

Фото: #Букви

Трохи історії

Ідея створення ботанічного саду зародилася восени 1918 року, коли була створена Національна академія наук. Саме флорист і мандрівник Володимир Липський, один із перших президентів Академії наук України, обґрунтував потребу створення ботсаду. Проте у 1928 році Липський переїхав до Одеси, де до кінця життя очолював Ботанічний сад Одеського університету.

Після від’їзду Липського питання про будівництво нового ботанічного саду неодноразово підіймав не менш відомий ботанік-академік Олександр Фомін. Сам процес створення розпочався восени 1935 року.

Під час окупації Києва військами нацистської Німеччини більшість колекцій ботсаду було втрачено. Проте після визволення Києва роботи з відновлення та будівництва ботанічного саду поновилися. У липні того ж року ботсад отримав статус самостійної установи Академії наук, очолив його видатний український вчений-ботанік і селекціонер, академік Микола Гришко.

29 травня 1964 року ботанічний сад відкрили для відвідувачів.

До території Національного ботанічного саду примикає територія Видубицького монастиря.