Фото вдалих Street Style образів зібрав Vogue.
З огляду на те, що зараз в Парижі дощова погода – парасольки стали незамінним аксесуаром для модників, які приїхали подивитися нові колекції іменитих модних будинків.
Цього разу вулична мода дивувала фарбами. Через неоднозначну погоду гості одягали як гумові чоботи, так і босоніжки або сандалі-гета.
Ще один цікавий тренд – сумки різних форм, розмірів і кольорів. Були навіть аксесуари у вигляді пірамідок, тварин або м’ячів.
Також привертали увагу головні убори гостей. Хтось одягав їх через релігійні або культурні переконання, а хтось – щоб виділитися.
Першими сої колекції в Парижі представили Koché і Christian Dior.
Через тиждень, фінальний показ буде у Сhanel. Також гостей чекає віртуальне шоу від Louis Vuitton.
PHOTOGRAPHY BY ACIELLE / STYLE DU MONDE
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- Раніше VOGUE показав вуличні образи з Тижня моди у Лондоні.