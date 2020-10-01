Фото вдалих Street Style образів зібрав Vogue.

З огляду на те, що зараз в Парижі дощова погода – парасольки стали незамінним аксесуаром для модників, які приїхали подивитися нові колекції іменитих модних будинків.

Цього разу вулична мода дивувала фарбами. Через неоднозначну погоду гості одягали як гумові чоботи, так і босоніжки або сандалі-гета.

Ще один цікавий тренд – сумки різних форм, розмірів і кольорів. Були навіть аксесуари у вигляді пірамідок, тварин або м’ячів.

Також привертали увагу головні убори гостей. Хтось одягав їх через релігійні або культурні переконання, а хтось – щоб виділитися.

Першими сої колекції в Парижі представили Koché і Christian Dior.

Через тиждень, фінальний показ буде у Сhanel. Також гостей чекає віртуальне шоу від Louis Vuitton.

PHOTOGRAPHY BY ACIELLE / STYLE DU MONDE

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  • Раніше VOGUE показав вуличні образи з Тижня моди у Лондоні.