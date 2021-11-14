Кореспондент #Букв побував у парку напередодні.
Доїхати до парку Феофанія можна власним авто або ж маршруткою:
- № 548 – від станцій метро “Виставковий центр” та “Іподром”;
- № 444 – від станцій метро “Арсенальна”, “Печерська”, “Дружби народів”, “Либідська”, “Деміївська”, “Голосіївська”, “Виставковий центр”, “Іподром”.
Виходити слід на кінцевій зупинці “Метрологічна”.
Майже з будь-якого куточку пару можна побачити храм на честь Святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Церкву почали будувати у 1905 році. За часів радянської влади усі храми “Феофанії” закрили, а приміщення передали у користування різним організаціям.
Проте вже після відновлення незалежності усі церковні споруди повернули громаді Української православної церкви. У 2002 році тут створили Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир, а через 3 роки збудовано чернечий корпус.
Крім того, неподалік Пантелеймонівського монастиря є три джерела, воду в яких вважають цілющою: Пантелеймона, Сльози Божої Матері та Архангела Михаїла.
Зазначимо, що територією парку можна ходити пішки, або кататися на велосипеді. Проїзд для автомобілів заборонений.
А ще на території парку заборонено розводити вогнища, ставити намети та зривати квіти.
У “Феофанію” можна їхати будь-якої пори року, адже у різний час парк буде по-своєму гарний.