Кореспондент #Букв побував у парку напередодні.

Доїхати до парку Феофанія можна власним авто або ж маршруткою:

  • № 548 – від станцій метро “Виставковий центр” та “Іподром”;
  • № 444 – від станцій метро “Арсенальна”, “Печерська”, “Дружби народів”, “Либідська”, “Деміївська”, “Голосіївська”, “Виставковий центр”, “Іподром”.

Виходити слід на кінцевій зупинці “Метрологічна”.

Майже з будь-якого куточку пару можна побачити храм на честь Святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Церкву почали будувати у 1905 році. За часів радянської влади усі храми “Феофанії” закрили, а приміщення передали у користування різним організаціям.

Проте вже після відновлення незалежності усі церковні споруди повернули громаді Української православної церкви. У 2002 році тут створили Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир, а через 3 роки збудовано чернечий корпус.

Крім того, неподалік Пантелеймонівського монастиря є три джерела, воду в яких вважають цілющою: Пантелеймона, Сльози Божої Матері та Архангела Михаїла.

Парк Феофанія Парк Феофанія Парк Феофанія Парк Феофанія

Зазначимо, що територією парку можна ходити пішки, або кататися на велосипеді. Проїзд для автомобілів заборонений.

Парк Феофанія Парк Феофанія

А ще на території парку заборонено розводити вогнища, ставити намети та зривати квіти.

Парк Феофанія

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Парк Феофанія Парк Феофанія

Фото: #Букви

У “Феофанію” можна їхати будь-якої пори року, адже у різний час парк буде по-своєму гарний.