Про це повыдомляє кореспондент #Букв.

16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

У преамбулі цього документа говориться:

“Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави , з метою утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”.