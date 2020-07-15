Про це повыдомляє кореспондент #Букв.
16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Декларацію про державний суверенітет України.
У преамбулі цього документа говориться:
“Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави , з метою утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”.
Напередодні ювілейної дати почесна варта проводить репетицію урочистого маршу:
Фото: Ян Доброносов
- 28 червня 2020 року в Україні відсвяткували День Конституції. Ця дата відзначається щорічно в честь прийняття Основного закону в 1996 році. #Букви зібрали цікаві факти про Конституцію.