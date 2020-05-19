Зворушливі фото порятунку домашнього улюбленця опублікував користувач Михайло Пахолюк.
“Львівські рятувальники знімають з дерева кота старенької бабусі! Все емоції на фото! Добро поряд!” – написав автор фото.
Так, для порятунку кота знадобилася розсувна драбина.
Поки рятувальник підіймався сходами на дерево, власниця кота не знаходила собі місця – дуже переживала за улюбленця.
Коли переляканого кота спустили в мішку вниз, жінка не могла стримати емоцій — розплакалася від щастя і міцно притискала чотирилапого до себе. А він у відповідь нявчав.
Фото: Михайло Пахолюк
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