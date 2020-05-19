У Львові на вулиці Богдана Хмельницького рятувальники провели спецоперацію з порятунку домашнього кота, який заліз на дерево і не міг спуститися.

Зворушливі фото порятунку домашнього улюбленця опублікував користувач Михайло Пахолюк.

“Львівські рятувальники знімають з дерева кота старенької бабусі! Все емоції на фото! Добро поряд!” – написав автор фото.

Так, для порятунку кота знадобилася розсувна драбина.

Поки рятувальник підіймався сходами на дерево, власниця кота не знаходила собі місця – дуже переживала за улюбленця.

Коли переляканого кота спустили в мішку вниз, жінка не могла стримати емоцій — розплакалася від щастя і міцно притискала чотирилапого до себе. А він у відповідь нявчав.

Фото: Михайло Пахолюк