Сьогодні п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту "Жуляни" на нього чекали тисячі прибічників.

Кореспондент видання #Букви також на місці подій.

Літак з Варшави, у якій Петро Порошенко, партійці, прибічники та журналісти летіли до України, уже приземлився.

Вилетів п’ятий президент півтори години тому.

Згідно зі свідченнями очевидців, біля аеропорту було тисячі українців, які приїхали підтримати п’ятого президента України.

Натовп почав збиратися ще з 7 ранку. Люди з’їжджалися з усіх міст України.

Прибічники налаштовані рішуче – деякі збираються поїхати з ним до Печерського суду.