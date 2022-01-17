Кореспондент видання #Букви також на місці подій.
Літак з Варшави, у якій Петро Порошенко, партійці, прибічники та журналісти летіли до України, уже приземлився.
Вилетів п’ятий президент півтори години тому.
Згідно зі свідченнями очевидців, біля аеропорту було тисячі українців, які приїхали підтримати п’ятого президента України.
Натовп почав збиратися ще з 7 ранку. Люди з’їжджалися з усіх міст України.
Прибічники налаштовані рішуче – деякі збираються поїхати з ним до Печерського суду.
- Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
- 17 січня на 11:00 Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовує “тактику скандального захисту”.
- Слідчі ДБР повідомили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому підозри, наполягаючи, що його поїздка не була заздалегідь запланованою. Через це адвокат п’ятого президента Ігор Головань звинуватив правоохоронців у переслідуванні лідера опозиції.
- 16 січня Петро Порошенко розповів про ситуацію з квитками, які придбали у день спроби вручити йому підозру, а також звідки Держбюро розслідувань має інформацією про них.