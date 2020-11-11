Про повідомляє кореспондент #Букв.
В акції взяли участь близько десятка осіб, серед організаторів – голова правління громадської організації “Пацієнти України” Дмитро Шерембей.
За словами Шерембея, ті, гроші, які закладають до державного бюджету на наступний рік – це “обгризені кістки для пацієнтів і лікарів”.
Маленький хлопчик тримає плакат із написом хвороба Дюшена — це генетичне захворювання, що характеризується швидким прогресуванням м’язової дистрофії. Призводить до повної втрати здатності рухатися та в підсумку до смерті. Хворіють лише чоловіки.
Протестувальники принесли під стіни Кабміну кістки тварин, як символ того, що бюджет-2021 – це обгризені кістки.
Фото: #Букви
- Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала в першому читанні законопроєкт № 2024 “Про внесення змін до статті 18-7 закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами”.