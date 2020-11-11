Під Кабінетом Міністрів пацієнти провели акцію протесту, вимагаючи не зрізати у держбюджеті фінансування для важкохворих.

Про повідомляє кореспондент #Букв.

В акції взяли участь близько десятка осіб, серед організаторів – голова правління громадської організації “Пацієнти України” Дмитро Шерембей.

За словами Шерембея, ті, гроші, які закладають до державного бюджету на наступний рік – це “обгризені кістки для пацієнтів і лікарів”.

Маленький хлопчик тримає плакат із написом хвороба Дюшена — це генетичне захворювання, що характеризується швидким прогресуванням м’язової дистрофії. Призводить до повної втрати здатності рухатися та в підсумку до смерті. Хворіють лише чоловіки.

Протестувальники принесли під стіни Кабміну кістки тварин, як символ того, що бюджет-2021 – це обгризені кістки.

Фото: #Букви