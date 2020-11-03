Сьогодні, 3 листопада, під будівлею Конституційного суду України відбувається пікет на підтримку української мови, а саме закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це розповідає кореспондент #Букв.

До акції долучилися представники “Національного корпусу”, “Свободи”, “Правого сектора”, блогери, громадські діячі.

Мітинг проходить спокійно, люди по черзі виголошують промови, а саме закликають українців боротися проти “квотування української мови”.

Прийшли на мітинг близько сотні людей.

Кілька учасників акції запалили фаєри та хотіли передати голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому “квиток на потяг” до російського Ростова-на-Дону. Та всередину мітингувальників не пустили і вони прикріпили “квиток” на паркан суду.

Фото: #Букви

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України планує розглянути у вівторок, 3 листопада, справу про конституційність закону про українську мову.

Варто зазначити, що КСУ почав розглядати цю справу 7 липня поточного року.

Зазначене подання було направлене в КСУ 51 народним депутатом у червні 2019 року. Його ініціатори – нардепи попереднього скликання Верховної Ради (більшість ініціаторів – депутати від фракції “Опозиційного блоку”).

Уповноваженими депутатами за поданням є Олександр Долженков і Вадим Новинський.

У своєму поданні депутати наполягали, що закон про українську мову нібито порушує конституційне право громадян на використання рідної мови, створює атмосферу нетерпимості до мовного різноманіття в багатонаціональній Україні. На думку ініціаторів подання, закон нібито створює умови для дискримінації російськомовних громадян. Вони заявили, що була порушена процедура розгляду законопроєкту про мову, зокрема, зафіксовані факти неперсонального голосування депутатів.