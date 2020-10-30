Вранці 30 жовтня під будівлею Конституційного суду України почалася акція протесту, пов'язана зі скандальним рішенням суддів КСУ про скасування ряду норм антикорупційного законодавства

#Букви побували на місці подій.

Присутні під стінами КСУ тримають плакати з цитатами із законів про повноваження суддів вищої судової інстанції.

На плакатах написано: “Корупційний Сходняк України”, “КСУ: скасовує декларації; Майдан (крадеться)” і так далі.

На акції присутні активісти Катерина Бутко, Сергій Стерненко, очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, голова партії “Голос” Кіра Рудик, музикант Святослав Вакарчук та інші.

Учасники акції принесли під КСУ для суддів, які голосували за скандальне рішення, валізи і загальний квиток в Ростов. Цей плакат наклеїли на огорожу перед судом, “прикрасивши” портретом українського президента-втікача Віктора Януковича. На квитку вказано, що передбачено проїзд у вантажному вагоні, пропонований сервіс – наручники, місця – за гратами.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.