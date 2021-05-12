Про це розповідають #Букви.

Близько сотні протестувальників із різних регіонів Україні зібралися під ОПУ.

Акція була мирною. Шахтарі тримали в руках плакати із написами: “Віддайте зароблені кошти шахтарям”, “Віддайте нашу зарплату”, “Ми не вимагаємо чужого. Ми прийшли за своєю зарплатою”.

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До протестувальників вийшов міністр енергетики Герман Галущенко. Він запевнив людей, що сьогодні їм нарахують кошти.

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Серед присутніх був і голова профспілки гірників Михайло Волинець.

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Пізніше шахтарі перейшли під будівлю Міністерства енергетики.

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Фото: #Букви

Напередодні пресслужба Міненерго повідомила, що кошти в обсязі 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вуглевидобувних підприємств ближчими днями. А в у відомстві зазначили, що “політизація і безпідставні протести призводять до створення штучної кризи і негативно позначаються на репутації галузі”.