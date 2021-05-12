Про це розповідають #Букви.

Близько сотні протестувальників із різних регіонів Україні зібралися під ОПУ.

Акція була мирною. Шахтарі тримали в руках плакати із написами: “Віддайте зароблені кошти шахтарям”, “Віддайте нашу зарплату”, “Ми не вимагаємо чужого. Ми прийшли за своєю зарплатою”.

До протестувальників вийшов міністр енергетики Герман Галущенко. Він запевнив людей, що сьогодні їм нарахують кошти.

Серед присутніх був і голова профспілки гірників Михайло Волинець.

Пізніше шахтарі перейшли під будівлю Міністерства енергетики.

Фото: #Букви

Напередодні пресслужба Міненерго повідомила, що кошти в обсязі 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вуглевидобувних підприємств ближчими днями. А в у відомстві зазначили, що “політизація і безпідставні протести призводять до створення штучної кризи і негативно позначаються на репутації галузі”.