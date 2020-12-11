У центрі Києва біля будівлі Офісу президента України облаштовують цілу святкову зону з новорічною ялинкою, великою каруселлю, будиночками і ковзанкою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ялинку під ОПУ привезли напередодні. Варто відзначити, що це жива ялинка (на відміну від штучної головної новорічної ялинки України, встановленої на Софійській площі).

Сьогодні ялинку під Офісом Володимира Зеленського вже прикрасили гірляндами.

Нововведенням сьогоднішнього дня є поява великої каруселі прямо під вікнами ОПУ (вчора її ще не було).

Під будівлею Офісу встановили будиночки. Крім того, там же триває облаштування зимової ковзанки.

Як раніше повідомляло агентство “Укрінформ” із посиланням на інформацію від Офісу президента, цього року біля ОПУ на час новорічних свят планується організувати безкоштовну ковзанку, карусель, резиденцію Святого Миколая та святкову фотозону.

“На площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей та дорослих “Миколай приймає друзів”. На його території розташовуватиметься ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая та святкові фотозони”, – поінформували в ОПУ.

Скористатися катком можна буде безкоштовно (ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безкоштовно на місці катання).

Крім того, в святковій зоні діти зможуть написати і відправити листа Святому Миколаю.

Планується, що святковий майданчик і фотозона працюватимуть без вихідних з 10:00 до 21:00.

В ОПУ запевнили, що “локація працюватиме з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів – обов’язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами”. Кількість відвідувачів планують регулювати при вході.

В ОПУ повідомили, що новорічні атракціони і декорації будуть встановлені “меценатами та благодійниками без використання бюджетних коштів”.

Урочисте відкриття локації заплановане на День Святого Миколая, 19 грудня.

В ОПУ відзначали, що в разі введення локдауну рішення про роботу майданчика “буде прийнято з урахуванням карантинних обмежень”. Як відомо, локдаун в Україні планують ввести з 8 січня 2021 року.