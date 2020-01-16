Сьогодні під Офісом президента Володимира Зеленського відбулася акція на підтримку українців, які перебувають в полоні на окупованих територіях.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на Банковій зібралися родичі та друзі полонених, а також колишні полонені.

Вони принесли з собою фото заручників і плакати з написами:

“Свободу полоненим”, “Бездіяльність вбиває”, “Мовчання для слабких”, “Українці своїх не кидають” та інші.