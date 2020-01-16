Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, на Банковій зібралися родичі та друзі полонених, а також колишні полонені.
Вони принесли з собою фото заручників і плакати з написами:
“Свободу полоненим”, “Бездіяльність вбиває”, “Мовчання для слабких”, “Українці своїх не кидають” та інші.
- Напередодні Нового року до України з полону проросійських бойовиків повернулися 76 людей. З тимчасово окупованих територій Донбасу звільнили, зокрема, 12 військових та 15 жінок (цивільних). В обмін на них українська влада віддала 127 осіб, серед яких були ексберкутівці, підозрювані в розстрілах на Інститутській 20 лютого 2014-го, та харківські терористи.