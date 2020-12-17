Новорічну ялинку під будівлею Офісу президента на Банковій вже нарядили. Приготування ковзанки та святкової зони тривають.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Днями на Банковій почали облаштовувати зону до новорічних та різдвяних свят. Раніше привезли ялинку. Примітно, що це жива ялинка (на відміну від штучної головної новорічної ялинки України, встановленої на Софійській площі). Тепер ялинку вбрали.

Перед минулими вихідними прямо під вікнами Офісу з’явилася велика карусель. Згодом залили ковзанку, а у вікнах Офісу з’явилися невеликі ялинки. Тепер на всіх деревах у святковій зоні засяяли вогні.

Запалили вогні і ярмаркові будиночки.

У святковій зоні також розмістили декоративні світлові композиції.

Також там було помічено святкову автівку “Укрпошти” та великий екран.