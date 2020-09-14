Під Радою мітингують, вимагаючи створити ТСК у справах «вагнерівців» та Шеремета: фото

Сьогодні, 14 вересня, під стінами Верховної Ради проходить мітинг, учасники якого вимагають від влади розібратися зі справою "вагнерівців", з фальсифікаціями у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та іншими.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, громадани прийшли до парламентарів з наступними чіткими вимогами:

Створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів здачі національних інтересів та державної зради в діях посадових осіб у справі “вагнерівців”.

Заслухати звіт міністрів оборони та закордонних справ, представників Тристоронньої контактної групи, голови СБУ та командування ЗСУ щодо ситуації з так званими перемир’ям та спільним з представниками “ДНР” інспектуванням позицій Збройних сил України.

Створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо фактів фальсифікації справи Шеремета загалом та відповідних експертиз у ній зокрема.

Розглянути проєкт постанови Верховної Ради України “Про звернення до Президента України щодо внесення до Верховної Ради України проєкту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва”.

На площі перед Парламентом зібралося близько 200 мітингувальників.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Ян Доброносов, #Букви

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.