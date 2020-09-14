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Під Радою мітингують, вимагаючи створити ТСК у справах «вагнерівців» та Шеремета: фото

Сьогодні, 14 вересня, під стінами Верховної Ради проходить мітинг, учасники якого вимагають від влади розібратися зі справою "вагнерівців", з фальсифікаціями у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та іншими.

Понеділок, 14 вересня 2020, 12:19

“Правди не сховаєш”

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, громадани прийшли до парламентарів з наступними чіткими вимогами:

Створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів здачі національних інтересів та державної зради в діях посадових осіб у справі “вагнерівців”.

Заслухати звіт міністрів оборони та закордонних справ, представників Тристоронньої контактної групи, голови СБУ та командування ЗСУ щодо ситуації з так званими перемир’ям та спільним з представниками “ДНР” інспектуванням позицій Збройних сил України.

Створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо фактів фальсифікації справи Шеремета загалом та відповідних експертиз у ній зокрема.

Розглянути проєкт постанови Верховної Ради України “Про звернення до Президента України щодо внесення до Верховної Ради України проєкту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва”.

На площі перед Парламентом зібралося близько 200 мітингувальників.

Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш  Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш

Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш Мітинг_Рада_Правди не сховаєш

Фото: Ян Доброносов, #Букви

Теги: дело Шеремета, вагнеровцы, Верховна Рада

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