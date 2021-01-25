Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Серед учасників концерту-мітингу: співак Тарас Тополя, лідер гурту “Друга ріка” Валерій Харчишин, “Дізель” із Green Grey, Олег “Фагот” Михайлюта, Павленко Катерина з гурту Go_A, композитор Олександр Злотник, співачка ЕКА та інші.
Фото: #Букви
За словами Валерія Харчишина, в Україні майнові права артистів зазвичай не захищені, тому вони вимагають від Верховної Ради “змінити ті архаїчні правила до закону про авторські права”.
Співак зазначив, що найголовніша їхня вимога – забезпечити українським авторам та правовласникам право на особисте опікування своїми майновими правами.
Відео-трансляцію заходу можна переглянути за посиланням.
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