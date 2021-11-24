Сьогодні, 24 листопада, під стінами Верховної Ради зібрався мітинг антивакцинаторів. Наразі прийшло близько 250 людей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зазначимо, що цього тижня народні депутати працюють із виборцями, тому жодних пленарних засідань сьогодні немає.

Ті, хто прийшов на мітинг, виголошують антивакцинаторські промови, тримають у руках плакати: “Скажи ні цифровому гетто”, “Ні медичним експериментам”, “Конституцію повертай, а не перевертай”, “Ні COVID-фашизму”.

Фото: #Букви

Крім того, учасники мають пройти ходою, проте поки маршрут не назвали.

Варто зазначити, що саме через мітинг антивакцинаторів сьогодні з 10:30 до 17:00 обмежать рух на вулицях Грушевського, Хрещатик, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка та вулиці Володимирській.