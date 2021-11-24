Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зазначимо, що цього тижня народні депутати працюють із виборцями, тому жодних пленарних засідань сьогодні немає.
Ті, хто прийшов на мітинг, виголошують антивакцинаторські промови, тримають у руках плакати: “Скажи ні цифровому гетто”, “Ні медичним експериментам”, “Конституцію повертай, а не перевертай”, “Ні COVID-фашизму”.
Читайте також:
Фото: #Букви
Крім того, учасники мають пройти ходою, проте поки маршрут не назвали.
Варто зазначити, що саме через мітинг антивакцинаторів сьогодні з 10:30 до 17:00 обмежать рух на вулицях Грушевського, Хрещатик, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка та вулиці Володимирській.
Наразі у центрі Києва посилили патрулювання поліції.
- 16 листопада у пресслужбі СБУ заявили, що заблокували антиукраїнську мережу, яка під кураторством РФ розробляла плани захоплення влади. Разом з тим, вони вручили підозру Остапу Стахову та ще одному громадянину Росії.
- Підозру вручили за статтею 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
- 18 листопада антивакцинатор Остап Стахів, якому Галицький районний суд Львова обирав запобіжний захід, молився під час слухання.