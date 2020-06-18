Сьогодні, 18 червня, під Верховною Радою України знову проходить акція зі відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, біля Парламенту зібралися активісти, які принесли з собою плакати, а також намагалися підігнати до будівлі автомобіль з колонками.

Проте автомобіль до Ради не пропускали. Через це народній депутатці від фракції “Голосу“ Соломії Бобровській довелося сісти за кермо і привезти автомобіль.

Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.