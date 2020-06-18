Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, біля Парламенту зібралися активісти, які принесли з собою плакати, а також намагалися підігнати до будівлі автомобіль з колонками.

Акція за відставку Авакова Акція за відставку Авакова Акція за відставку Авакова Акція за відставку Авакова Акція за відставку Авакова

Проте автомобіль до Ради не пропускали. Через це народній депутатці від фракції “Голосу“ Соломії Бобровській довелося сісти за кермо і привезти автомобіль.

Акція за відставку Авакова Акція за відставку Авакова Акція за відставку Авакова

Акція за відставку Авакова Акція за відставку Авакова

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Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

  • 5 червня по всій країні відбувалися акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
  • У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили поліційний автомобіль.
  • 17 червня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився передати на розгляд до парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.