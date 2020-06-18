Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, біля Парламенту зібралися активісти, які принесли з собою плакати, а також намагалися підігнати до будівлі автомобіль з колонками.
Проте автомобіль до Ради не пропускали. Через це народній депутатці від фракції “Голосу“ Соломії Бобровській довелося сісти за кермо і привезти автомобіль.
Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 5 червня по всій країні відбувалися акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
- У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили поліційний автомобіль.
- 17 червня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився передати на розгляд до парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.