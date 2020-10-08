Під київським ТРЦ "Гулівер", який протягом тижня світитиметься прайд-прапором на честь ПрайдМісяця-2020, відбулася акція протесту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, щовечора з 5 до 11 жовтня кожні 5 хвилин будівля ТРЦ транслюватиме прайд-прапор разом зі слоганом “Бути різними добре разом”, щоб привернути увагу суспільства до теми видимості та сприйняття ЛГБТ+.

Ввечері 8 жовтня представники київського осередку “Національного корпусу”, не згодні з таким рішення адміністрації “Гуліверу”, влаштували під будівлею ТРЦ акцію протесту під назвою “Орієнтація не важливіша за людське життя”. В ній взяли участь близько 40 осіб.

Активісти вважають, що рішення адміністрації “Гуліверу” транслювати ЛГБТ-прапор “дискредитує Україну та створює штучний конфлікт всередині українського суспільства”. На їхню думку, ТРЦ варто було б транслювати рекламу, яка б “сприяла популяризації українських військових, традиційних сімейних цінностей чи будь-якого українського культурного чи духовного аспекту”.

Активісти запропонували замінити ЛБГТ-прапор на зображення у пам’ять загиблих у катастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів.

Свої вимоги у вигляді листа активісти передали PR-директорці ТРЦ Тетяні Атаджановій, яка вийшла до них задля дискусії.

Акція закінчилася традиційним запалюванням фаєрів.