Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У середу, 16 грудня, кілька десятків протестувальників зібралися під будівлею парламенту, аби висловити свою незгоду з рівнем фінансування медицини.

Серед учасників акції були представники ГО “Медичний рух “Будь, як Ніна”. На їхню підтримку прийшли також активісти спортивної організації “Почну з себе”.

Протестувальники тримали плакати, на яких були заклики до влади збільшити витрати з держбюджету на медицину, виплачувати належним чином компенсації у разі захворювання медика на COVID-19 під час роботи тощо.

Одночасно в Мережі почали поширювати відеоролики зі зверненнями лікарів, які розповідають про низький рівень оплати праці та вимагають від влади підвищення заробітних плат.

Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету. У проєкті держбюджету, запропонованому до другого читання, передбачено збільшення видатків на апарати Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ, а також на Офіс генпрокурора.

На Національну службу здоров’я передбачені витрати в розмірі 123,65 млрд гривень. Цих грошей, запевняють в НСЗУ, не буде достатньо, аби покрити певні важливі статті витрат. Йдеться про вакцинацію, доплати та збільшення зарплат лікарям, оплату лікування хворих на коронавірус тощо.

Видатки на МОЗ в оновленому проєкті бюджету становлять 159 млрд гривень (це на 4 млрд більше, ніж пропонували для першого читання). Очільник міністерства Максим Степанов заявляв, що вимагатиме майже вдвічі більше коштів, однак участі в обговоренні проєкту бюджету в парламенті не брав.

15 грудня Верховна Рада на засіданні прийняла в другому читанні та в цілому проєкт держбюджету з тими самими показниками.