У вівторок, 15 лютого, під стінами українського парламенту відбувся мітинг противників вакцинації. Як повідомили організатори, вони вийшли проти законопроєкту № 4142 "Про систему громадського здоров'я".

Про це повідомляють #Букви.

Організатором мітингу виступив рух “Права людини”, засновником якого є відомий активіст та противник щеплення Остап Стахів. Всіх, хто підтримає його позицію він закликав зібратись 15 лютого о 09:00 під будівлею Верховної Ради України.

У анонсі вказано, що мета акції протесту – не допустити ухвалення законопроєкту № 4142, який, на думку організаторів, порушує Конституційні права українців та дозволяє примусову вакцинацію населення.

За інформацію кореспондентів #Букви, на сьогоднішню акцію протесту вийшло близько 200 учасників.

Більшість учасників протесту прийшли з різноманітними плакатами та банерами, на яких можна побачити надписи “Ні обов’язковій вакцинації”, “Ні COVID-паспортам”, “Ні дослідам над дітьми”, “Проти 4142”, “Свободу Остапу Стахіву” та ін.