Про це повідомляють #Букви.
Організатором мітингу виступив рух “Права людини”, засновником якого є відомий активіст та противник щеплення Остап Стахів. Всіх, хто підтримає його позицію він закликав зібратись 15 лютого о 09:00 під будівлею Верховної Ради України.
У анонсі вказано, що мета акції протесту – не допустити ухвалення законопроєкту № 4142, який, на думку організаторів, порушує Конституційні права українців та дозволяє примусову вакцинацію населення.
За інформацію кореспондентів #Букви, на сьогоднішню акцію протесту вийшло близько 200 учасників.
Більшість учасників протесту прийшли з різноманітними плакатами та банерами, на яких можна побачити надписи “Ні обов’язковій вакцинації”, “Ні COVID-паспортам”, “Ні дослідам над дітьми”, “Проти 4142”, “Свободу Остапу Стахіву” та ін.
- Нагадаємо, 14 лютого у Києві під будівлею Офісу Президента України відбулась акція протесту, на яку вийшла студентська спільнота України. Основна вимога учасників протесту – відставка очільника Міністерства освіти та науки (МОН) Сергія Шкарлета.