Про це повідомляють #Букви.

Після заслуховування оголошень, заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп парламентарі перейшли до розгляду поправок до законопроєкту №6000.

Зазначимо, що багато депутатів знаходилися у сесійній залі без масок та ігнорували інші карантинні обмеження.

Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022

Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022

Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022

Народна депутатка від “Голосу” Ольга Стефанішина закликала колег не знімати маски у сесійній залі.

Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022

Наразі усі поправки, які поставили на голосування, народні депутати відхилили.

Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022 Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022

Верховна Рада_поправки до держбюджету 2022

Фото: #Букви

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив сподівання, що парламентарі на цьому тижні ухвалять у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2022.

Крім того, на 16:00 заплановано позачергове засідання Парламенту.