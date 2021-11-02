Сьогодні, 2 листопада, народні депутати продовжили розгляд поправок і пропозицій до проєкту державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляють #Букви.

Після заслуховування оголошень, заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп парламентарі перейшли до розгляду поправок до законопроєкту №6000.

Зазначимо, що багато депутатів знаходилися у сесійній залі без масок та ігнорували інші карантинні обмеження.

Народна депутатка від “Голосу” Ольга Стефанішина закликала колег не знімати маски у сесійній залі.

Наразі усі поправки, які поставили на голосування, народні депутати відхилили.

Фото: #Букви

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив сподівання, що парламентарі на цьому тижні ухвалять у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2022.

Крім того, на 16:00 заплановано позачергове засідання Парламенту.