Сьогодні, 16 липня, під стінами Офісу президента зібрався "фінансовий майдан", учасники якого просять не вилучати у позичальників банку майно.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітингувальники вимагають продовжити мораторій на дію закону про стягнення майна, яке визначили в якості застави у валютному кредитуванні.

На мітинг з’їхалися люди з різних регіонів України – вони є позичальниками валютних кредитів, які брали ще у 2006, 2007 роках. З того моменту курс виріс у п’ять разів.

Люди вимагають, щоб колектори не виселяти їх з житла, а ще хочуть, щоб президент Зеленський надав їм право “першої руки” – самим викупити право вимоги за свій кредит, а це сума значно менша.

Мітинг не численний – близько 50 осіб.

Фото: Євген Войніч, #Букви