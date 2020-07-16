Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Мітингувальники вимагають продовжити мораторій на дію закону про стягнення майна, яке визначили в якості застави у валютному кредитуванні.
На мітинг з’їхалися люди з різних регіонів України – вони є позичальниками валютних кредитів, які брали ще у 2006, 2007 роках. З того моменту курс виріс у п’ять разів.
Люди вимагають, щоб колектори не виселяти їх з житла, а ще хочуть, щоб президент Зеленський надав їм право “першої руки” – самим викупити право вимоги за свій кредит, а це сума значно менша.
Мітинг не численний – близько 50 осіб.
Фото: Євген Войніч, #Букви
- У січні 2016 року Верховна Рада України остаточно скасувала раніше прийнятий законопроєкт № 1558-1 “Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті”, який ветував Президент Петро Порошенко. Законом також вводився мораторій на стягнення майна протягом двох років.