Під Печерським судом збираються прихильники Порошенка та силовики

Сьогодні, 18 червня, під будівлю Печерського райсуду Києва приїхали прихильники п'ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Перед головним входом в будівлю учасники акції встановили величезний телеекран, під’єднують апаратуру.

Також уздовж алеї встановлюють намети з символікою партії Петра Порошенка “Європейської Солідарності”.

Зараз перед судом вже зібралося близько 500 осіб.

Для охорони правопорядку під будівлю суду стягнули автобуси і вантажівки з силовиками.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Євген Войніч, #Букви

Нагадаємо, що засідання призначене на 15:00. За словами адвокатів п’ятого Президента, Порошенко буде присутній в суді, незважаючи на те, що у нього недавно помер батько.