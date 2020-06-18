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Під Печерським судом збираються прихильники Порошенка та силовики

Сьогодні, 18 червня, під будівлю Печерського райсуду Києва приїхали прихильники п'ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.

Четвер, 18 червня 2020, 14:17

Суд над Порошенком

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Перед головним входом в будівлю учасники акції встановили величезний телеекран, під’єднують апаратуру.

Також уздовж алеї встановлюють намети з символікою партії Петра Порошенка “Європейської Солідарності”.

Зараз перед судом вже зібралося близько 500 осіб.

Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко

Для охорони правопорядку під будівлю суду стягнули автобуси і вантажівки з силовиками.

Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко Печерський суд_Порошенко

Фото: Євген Войніч, #Букви

Нагадаємо, що засідання призначене на 15:00. За словами адвокатів п’ятого Президента, Порошенко буде присутній в суді, незважаючи на те, що у нього недавно помер батько.

  • Раніше прессекретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду. Похорон Олексія Порошенка перенесено на п’ятницю, 19 червня.
  • Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський суд перенести засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку в зв’язку зі смертю його батька.
Теги: Петро Порошенко, Печерський райсуд

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