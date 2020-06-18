Під Печерським судом збираються прихильники Порошенка та силовики

Про це розповідає кореспондент #Букв.
Перед головним входом в будівлю учасники акції встановили величезний телеекран, під’єднують апаратуру.
Також уздовж алеї встановлюють намети з символікою партії Петра Порошенка “Європейської Солідарності”.
Зараз перед судом вже зібралося близько 500 осіб.
Для охорони правопорядку під будівлю суду стягнули автобуси і вантажівки з силовиками.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Фото: Євген Войніч, #Букви
Нагадаємо, що засідання призначене на 15:00. За словами адвокатів п’ятого Президента, Порошенко буде присутній в суді, незважаючи на те, що у нього недавно помер батько.
- Раніше прессекретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду. Похорон Олексія Порошенка перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський суд перенести засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку в зв’язку зі смертю його батька.