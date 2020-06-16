Сьогодні, 16 червня, під стінами Верховної Ради на мітинг зібралися інвестори київських і приміських новобудов. Люди вважають себе обманутими їхніми забудовниками.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Судячи по банерах, які тримають мітингуючі, вони вимагають вирішити проблему з ЖК “Деміївський квартал”, який наразі арештований, а люди-інвестори повинні платити велику квартплату через те, що сам комплекс не зданий в експлуатацію.

Серед учасників також присутні інвестори ірпінського ЖК “Благодатний”. У цьому житловому комплексі не здані в експлуатацію будинки і понад 1000 сімей не можуть в’їхати у свої квартири.

З деякими учасниками мітингу поспілкувався народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський.

Фото: Богдан Бортаков, #Букви