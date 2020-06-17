Про це розповідає кореспондент #Букв.
За словами мітингувальників, своєю акцією вони хочуть показати, що будь-який наступ на українську мову буде зупинено.
На акції був присутній народний депутат від “Євросолідарності” і ексголова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
За його словами, у нинішньому скликанні є дуже багато народних депутатів з проросійськими поглядами.
“Ми вже втретє за період карантину намагаємося розглядати абсолютно непотрібний законопроєкт депутата Максима Бужанського (“Слуга народу”), який намагається зірвати перехід російськомовних шкіл на українську мову з 1 вересня цього року. У нас є інформація від Міністерства освіти, що вже все готово для переходу цих шкіл на українську мову. Я дуже сподіваюся, що сьогодні комітет Верховної Ради не підтримає законопроєкт Бужанського”, – зазначив В’ятрович.
За його словами, позицію фракції “Євросолідарності” щодо законопроєкту Бужанського підтримують нардепи від “Голосу”, частково від “Слуги народу” і “Батьківщини”.
А учасники акції в свою чергу показали театральне дійство за участю “Януковича”, “Зеленського” і “Пореченкова”.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Євген Войніч, #Букви
- Раніше українські письменники, дипломати, культурні діячі, журналісти та політики звернулися до народних депутатів з вимогою зняти з розгляду проєкти законів, якими вносяться зміни до законів про мову і освіту.