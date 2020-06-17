Сьогодні, 17 червня, під стінами Верховної Ради проходить мітинг "проти наступу на український простір".

Про це розповідає кореспондент #Букв.

За словами мітингувальників, своєю акцією вони хочуть показати, що будь-який наступ на українську мову буде зупинено.

На акції був присутній народний депутат від “Євросолідарності” і ексголова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, у нинішньому скликанні є дуже багато народних депутатів з проросійськими поглядами.

“Ми вже втретє за період карантину намагаємося розглядати абсолютно непотрібний законопроєкт депутата Максима Бужанського (“Слуга народу”), який намагається зірвати перехід російськомовних шкіл на українську мову з 1 вересня цього року. У нас є інформація від Міністерства освіти, що вже все готово для переходу цих шкіл на українську мову. Я дуже сподіваюся, що сьогодні комітет Верховної Ради не підтримає законопроєкт Бужанського”, – зазначив В’ятрович.

За його словами, позицію фракції “Євросолідарності” щодо законопроєкту Бужанського підтримують нардепи від “Голосу”, частково від “Слуги народу” і “Батьківщини”.

А учасники акції в свою чергу показали театральне дійство за участю “Януковича”, “Зеленського” і “Пореченкова”.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Євген Войніч, #Букви