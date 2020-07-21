Про це повідомляє журналіст #Букв.

Цією акцією колишні полонені, їхні родичі, правозахисники і художники хочуть привернути увагу нардепів до проблеми безкарності за військові злочини.

“За сім років війни Парламент так і не знайшов часу для прийняття законопроєкту про військові злочинців (№2689), який вводить в Кримінальному кодексі відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини. Це дає як учасникам незаконних збройних формувань, так і самому Путіну, все можливості уникати правосуддя”, – наголошується у пресрелізі.

Картковий будинок_Путін_Рада Картковий будинок_Путін_Рада Картковий будинок_Путін_Рада

 

картковий будикок_путін_Рада картковий будикок_путін_Рада

Під кінець арт-акції “картковий будиночок” зруйнували.

Картковий будинок_Путін_Рада

Картковий будинок_Путін_Рада

Фото: Євген Краєвий, #Букви

  • У березні 2020 бойовики “ДНР” заявили, що завели “кримінальну справу” на п’ятого президента України Петра Порошенка і звинуватила його в організації вбивства одного з польових командирів бойовиків Арсена Павлова, також відомого як “Моторола”.