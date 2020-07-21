Про це повідомляє журналіст #Букв.
Цією акцією колишні полонені, їхні родичі, правозахисники і художники хочуть привернути увагу нардепів до проблеми безкарності за військові злочини.
“За сім років війни Парламент так і не знайшов часу для прийняття законопроєкту про військові злочинців (№2689), який вводить в Кримінальному кодексі відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини. Це дає як учасникам незаконних збройних формувань, так і самому Путіну, все можливості уникати правосуддя”, – наголошується у пресрелізі.
Під кінець арт-акції “картковий будиночок” зруйнували.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
- У березні 2020 бойовики “ДНР” заявили, що завели “кримінальну справу” на п’ятого президента України Петра Порошенка і звинуватила його в організації вбивства одного з польових командирів бойовиків Арсена Павлова, також відомого як “Моторола”.