Про це повідомляє журналіст #Букв.

Цією акцією колишні полонені, їхні родичі, правозахисники і художники хочуть привернути увагу нардепів до проблеми безкарності за військові злочини.

“За сім років війни Парламент так і не знайшов часу для прийняття законопроєкту про військові злочинців (№2689), який вводить в Кримінальному кодексі відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини. Це дає як учасникам незаконних збройних формувань, так і самому Путіну, все можливості уникати правосуддя”, – наголошується у пресрелізі.

Під кінець арт-акції “картковий будиночок” зруйнували.

Фото: Євген Краєвий, #Букви