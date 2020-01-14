Сьогодні, 14 січня, під Верховною Радою України протестують мисливці та фермери.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, аграрії виступають проти введення в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення.

Вони принесли з собою плакати з надписами:

“Геть земельних бариг!”, “Не торгуйте рідною землею”, “Продамо землю – втратимо майбутнє”, “Захистіть фермерів” тощо.

Слід зазначити, що частина з активістів перекрили дорогу на вулицях Грушевського і Петрівській.

Активісти блокують проїзд Активісти блокують проїзд авто біля стадіону ім. Лобановського. #Букви не змогли розібратися – то аграрії чи мисливці, але виглядає кріпово. Допомагайте! Под Радой протестуют охотники и фермеры Опубликовано Букви Вторник, 14 января 2020 г.

Крім того, мисливці не підтримують законопроєкт № 2232, який передбачає внесення змін до законодавства, які стосуються підготовки собак до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів диких тварин.

В даному законопроєкті зазначається, що методи роботи, які наразі практикуються при підготовці собак мисливських порід і ловчих птахів до полювання в Україні, не відповідають вимогам гуманного і розвиненого суспільства. Документом пропонується змінити цю систему, а також встановити адміністративну відповідальність за підготовку собак незаконними методами.

Мітингарі заявляють, що “не підготовлений собака – це смертник на полюванні”. Вони наголошують, що сказ не лікується і вимагають відкликати законопроєкт № 2232.