Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, аграрії виступають проти введення в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення.
Вони принесли з собою плакати з надписами:
“Геть земельних бариг!”, “Не торгуйте рідною землею”, “Продамо землю – втратимо майбутнє”, “Захистіть фермерів” тощо.
Слід зазначити, що частина з активістів перекрили дорогу на вулицях Грушевського і Петрівській.
Активісти блокують проїзд авто біля стадіону ім. Лобановського.
#Букви не змогли розібратися – то аграрії чи мисливці, але виглядає кріпово. Допомагайте!
Опубликовано Букви Вторник, 14 января 2020 г.
Крім того, мисливці не підтримують законопроєкт № 2232, який передбачає внесення змін до законодавства, які стосуються підготовки собак до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів диких тварин.
В даному законопроєкті зазначається, що методи роботи, які наразі практикуються при підготовці собак мисливських порід і ловчих птахів до полювання в Україні, не відповідають вимогам гуманного і розвиненого суспільства. Документом пропонується змінити цю систему, а також встановити адміністративну відповідальність за підготовку собак незаконними методами.
Мітингарі заявляють, що “не підготовлений собака – це смертник на полюванні”. Вони наголошують, що сказ не лікується і вимагають відкликати законопроєкт № 2232.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.