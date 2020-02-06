Сьогодні під стінами Верховної Ради України проходить акція протесту проти відкриття ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Серед учасників акції – представники політичних партій ВО “Свобода” та ВО “Батьківщина”, Національного корпусу і аграрії.

Учасники акції тримають в руках прапори партій і рухів і висловлюють протест проти законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (№2178-10).

Також протестувальники скандували “Ганьба!”.

Під стінами Парламенту встановлена сцена, з якої час від часу виступають учасники протесту.

Будівля ВР і периметр Маріїнського парку оточили правоохоронці, які стежать за дотриманням порядку.