Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Серед учасників акції – представники політичних партій ВО “Свобода” та ВО “Батьківщина”, Національного корпусу і аграрії.
Учасники акції тримають в руках прапори партій і рухів і висловлюють протест проти законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (№2178-10).
Також протестувальники скандували “Ганьба!”.
Під стінами Парламенту встановлена сцена, з якої час від часу виступають учасники протесту.
Будівля ВР і периметр Маріїнського парку оточили правоохоронці, які стежать за дотриманням порядку.
- Сьогодні Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
- На ранковому засіданні вже двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.