Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На мітинг зібралося близько 500 осіб.

Крім того, учасники акції протесту також вимагають від Верховної Ради відмовитися від прийняття закону “Про працю” №2681 авторства “слуг народу”.

Також члени профспілок вимагають:

виключити із законопроєкту №2275 статтю про позбавлення прав профспілок і роботодавців на рівне представництво інтересів застрахованих осіб у фондах соціального страхування.

зберегти доступність і обсяг надання медичної допомоги населенню, припинивши закриття медзакладів, звільнення медпрацівників і забезпечивши їм гідну заробітну плату, безпечні умови праці під час епідемії COVID-19.

Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова

Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова

Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова Верховна Рада_мітинг_профспілки_третякова

Фото: Богдан Бортаков, #Букви