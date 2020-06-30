Сьогодні, 30 червня, на площі перед Верховною Радою зібрався мітинг, учасники якого вимагають відставки народної депутатки від "Слуги народу" і голови комітету Ради з питань соціальної політики Галини Третьякової.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На мітинг зібралося близько 500 осіб.

Крім того, учасники акції протесту також вимагають від Верховної Ради відмовитися від прийняття закону “Про працю” №2681 авторства “слуг народу”.

Також члени профспілок вимагають:

виключити із законопроєкту №2275 статтю про позбавлення прав профспілок і роботодавців на рівне представництво інтересів застрахованих осіб у фондах соціального страхування.

зберегти доступність і обсяг надання медичної допомоги населенню, припинивши закриття медзакладів, звільнення медпрацівників і забезпечивши їм гідну заробітну плату, безпечні умови праці під час епідемії COVID-19.

Фото: Богдан Бортаков, #Букви