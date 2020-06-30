Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На мітинг зібралося близько 500 осіб.
Крім того, учасники акції протесту також вимагають від Верховної Ради відмовитися від прийняття закону “Про працю” №2681 авторства “слуг народу”.
Також члени профспілок вимагають:
виключити із законопроєкту №2275 статтю про позбавлення прав профспілок і роботодавців на рівне представництво інтересів застрахованих осіб у фондах соціального страхування.
зберегти доступність і обсяг надання медичної допомоги населенню, припинивши закриття медзакладів, звільнення медпрацівників і забезпечивши їм гідну заробітну плату, безпечні умови праці під час епідемії COVID-19.
Фото: Богдан Бортаков, #Букви
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