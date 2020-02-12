Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітингувальники не задоволені тривалими простоями на українському кордоні у зв’язку з нібито недостатньою кількістю дозволів на міжнародні автоперевезення. Також на акцію під’їхало кілька автобусів.

Люди тримають в руках плакати: “Вимагаємо відповіді”, “Погорілого у відставку”.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Варто зазначити, що до мітингувальників вийшов міністр Криклій і заявив, що всі пропозиції перевізників щодо видачі дозволів на автоперевезення будуть розглянуті, після чого буде проведено засідання комісії і прийняті запропоновані зміни.

“Ми домовилися про те, що до п’ятниці включно всі ці пропозиції опрацьовуються, щоб не було так, що одним підходять, а іншим не підходять. І у нас з’явиться така ж, альтернативна, акція від інших перевізників. На понеділок ми готові або на п’ятницю навіть, якщо ви раніше надасте узгодження з цими позиціями. Проводимо засідання комісії і, власне, вносимо ті зміни”, – сказав міністр Криклій.