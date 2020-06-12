Під Шевченківським районним судом столиці, де сьогодні обирають запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку, відбулися сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку правоохоронці відмовилися пропускати на засідання суду учасників акції в підтримку Стерненка.

Тому під час засідання щодо відводу судді Володимира Бугеля, активісти кричали: “Пропускай!” і “Ганьба!”.

Після цього правоохоронці вивели мітингувальників на вулицю і перекрили вхід до будівлі суду, де і сталася перша сутичка.

Пізніше, коли протестуючі ще раз спробували пройти на засідання, виникла ще одна сутичка.

Учасники акції також запалили фаєри і димові шашки, але співробітники пожежної служби їх загасили.

11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “щодо ножа є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

Раніше в Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри для Сергія Стерненка.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де жив Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.