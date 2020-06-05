У п'ятницю вдень, 5 червня, під будівлею Кабінету Міністрів у Києві пройшла акція протесту за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і проти поліцейського свавілля в країні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітинг під назвою “Проти поліцейського свавілля в Україні” організували “KyivPride”, Українська Гельсінська спілка з прав людини та “Центр Громадянських Свобод”.

Під будівлею КМУ зібралися десятки протестувальників. Вони тримали плакати з написами: “Більше ментів – менше порядку”, “Поліція ґвалтує і вбиває”, “Забагато мусору”, “Авакова у відставку! Зло має бути покаране!” та іншими.

В акції, серед інших, брали участь представники ЛГБТ-спільноти. Також біля Кабміну можна було помітити колишнього політв’язня, українського режисера Олега Сенцова та співачку Alyona Alyona (Олену Савраненко).

По периметру протестувальників оточували силовики. Акція пройшла без провокацій.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

У Facebook організатори протесту висунули три вимоги до Кабміну:

• відновити реформу органів внутрішніх справ для “побудови поліції як сервісної служби, пріоритетним напрямком якої є служіння потребам громадян”;

• забезпечити ефективне розслідування нападів та інших форм переслідування громадських активістів, журналістів, а також представників дискримінованих груп (зокрема, ЛГБТ-спільноти, ромів і т.д.);

• запровадити практику обов’язкового розгляду та врахування в роботі висновків і рекомендацій, зроблених в ході громадського контролю над поліцією.

“Як громадяни своєї держави, ми хочемо бачити Україну правовою та безпечною країною для кожного та кожної без винятку: жінок, дітей, людей різної сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, різного етносу та релігійних переконань. Усьому цьому не дає збутися системне свавілля, безкарність та корумпованість поліції в Україні”, – йдеться в заяві організаторів.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви