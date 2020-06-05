Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Мітинг під назвою “Проти поліцейського свавілля в Україні” організували “KyivPride”, Українська Гельсінська спілка з прав людини та “Центр Громадянських Свобод”.
Під будівлею КМУ зібралися десятки протестувальників. Вони тримали плакати з написами: “Більше ментів – менше порядку”, “Поліція ґвалтує і вбиває”, “Забагато мусору”, “Авакова у відставку! Зло має бути покаране!” та іншими.
В акції, серед інших, брали участь представники ЛГБТ-спільноти. Також біля Кабміну можна було помітити колишнього політв’язня, українського режисера Олега Сенцова та співачку Alyona Alyona (Олену Савраненко).
По периметру протестувальників оточували силовики. Акція пройшла без провокацій.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
У Facebook організатори протесту висунули три вимоги до Кабміну:
• відновити реформу органів внутрішніх справ для “побудови поліції як сервісної служби, пріоритетним напрямком якої є служіння потребам громадян”;
• забезпечити ефективне розслідування нападів та інших форм переслідування громадських активістів, журналістів, а також представників дискримінованих груп (зокрема, ЛГБТ-спільноти, ромів і т.д.);
• запровадити практику обов’язкового розгляду та врахування в роботі висновків і рекомендацій, зроблених в ході громадського контролю над поліцією.
“Як громадяни своєї держави, ми хочемо бачити Україну правовою та безпечною країною для кожного та кожної без винятку: жінок, дітей, людей різної сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, різного етносу та релігійних переконань. Усьому цьому не дає збутися системне свавілля, безкарність та корумпованість поліції в Україні”, – йдеться в заяві організаторів.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- 5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
- У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили міліцейський автомобіль.