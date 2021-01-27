У Києві біля Міністерства освіти і науки України сьогодні відкрили інсталяцію "Погляд у минуле", присвячену пам'яті жертв Голокосту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Авторкою інсталяції “Погляд у минуле” є художниця та архітекторка Анна Камишан.

Це два кам’яні валуни, в які вмонтовано монокуляри з фотографіями німецького військового фотографа-пропагандиста Йоганнеса Геле, який восени 1941 року зробив серію кольорових знімків в окупованому Києві.

“Ці кадри є важливими документами і свідченнями жахливого злочину, які нацисти вчинили у Бабиному Яру. Заглянувши у вмуровані у валуни об’єктиви, можна побачити те, що побачив та зафіксував тут фотограф майже 80 років тому”, – йдеться у повідомленні Київської державної міської адміністрації.

Фото: #Букви

Інсталяція на проспекті Перемоги в Києві є частиною серії об’єктів “Погляд у минуле”. Восени 2020 року у Бабиному Яру були встановлені ще чотири подібні об’єкти.

Нагадаємо, що протягом двох днів – 29-30 вересня 1941 року – у Бабиному Яру нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом під час окупації загинуло від 70 до 100 тисяч осіб.