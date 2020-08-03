Про це повідомляють #Букви.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, наразі невідомі вимоги чоловіка. Так само невідомо, чи справжня у нього вибухівка.
На прилеглій до бізнес-центру вулиці перекрили рух автомобілів, на місці присутні пожежники та медики. Крім того, є силовики СБУ.
Антон Геращенко повідомив, що наразі обрана стратегія перемовин з терористом.
Фото: #Букви
- Сьогодні, 3 серпня, невідомий чоловік увійшов до відділення “Універсал Банку”, що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.