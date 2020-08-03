Територію біля бізнес-центру "Леонардо", де кілька годин тому невідомий чоловік зайшов із вибухівкою до приміщення "Універсал Банку", оточили.

Про це повідомляють #Букви.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, наразі невідомі вимоги чоловіка. Так само невідомо, чи справжня у нього вибухівка.

На прилеглій до бізнес-центру вулиці перекрили рух автомобілів, на місці присутні пожежники та медики. Крім того, є силовики СБУ.

Антон Геращенко повідомив, що наразі обрана стратегія перемовин з терористом.

Фото: #Букви