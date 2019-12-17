Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На вулиці Грушевського відбулися протистоння між поліції з представниками “Національного корпусу”. Скільки затриманих і потерпілих поки невідомо. Затриманих садять до автозаку, а згодом відпускає.
Після того, як лідер “Нацкорпуса” Андрій Білецький підійшов до правоохоронців поговорити, сутички вщухли.
У прес-службі поліції Києва розповіли, що правоохоронці демонтували всі намети. Найактивніших учасників затримали, їх доставляють в управління. Після отримання показань, їх діям буде дана правова оцінка.
- Під стінами Верховної Ради, де проходять чотири акції протесту, відбулися сутички.
- В результаті сутичок постраждали двоє правоохоронців.
- #Букви опублікували відео сутичок.
- Пізніше сутички відновилися, є постраждалі серед мітингувальників.