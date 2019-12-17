Біля будівлі Верховної Ради і на вулиці Грушевського тривають сутички. Поліція відтіснила частину людей від сцени біля Ради в Маріїнський парк і затримала кілька людей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На вулиці Грушевського відбулися протистоння між поліції з представниками “Національного корпусу”. Скільки затриманих і потерпілих поки невідомо. Затриманих садять до автозаку, а згодом відпускає.

Після того, як лідер “Нацкорпуса” Андрій Білецький підійшов до правоохоронців поговорити, сутички вщухли.

У прес-службі поліції Києва розповіли, що правоохоронці демонтували всі намети. Найактивніших учасників затримали, їх доставляють в управління. Після отримання показань, їх діям буде дана правова оцінка.