Український фотограф Мстислав Чернов опублікував фото з наслідками обстрілу Херсона, по якому російські окупанти відкрили вогонь 24 листопада.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Вдень 24 листопад російські окупанти з РСЗВ “Град” та артилерії відкрили вогонь по Херсону.

“Російські війська знову завдали артилерійських та ракетних ударів по Херсону. Щонайменше 5 загиблих. Поранених навіть не можу порахувати”, – написав фотограф, опублікувавши фото з наслідками обстрілу.

Додамо, що за даними очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича росіяни відкрили вогонь по житловому районі міста.

Внаслідок обстрілу загорівся багатоповерховий будинок. Крім того, ворожі снаряди влучили у дитячий майданчик.

ДОВІДКА: Мстислав Чернов український фотограф, фотожурналіст, режисер, воєнний кореспондент та письменник.

Висвітлював Революції гідності, Війни на сході України, наслідки збиття Boeing 777 Malaysia Airlines, Сирійську громадянської війни, битви при Мосулі в Іраку, Російське вторгнення в Україну 2022 року, зокрема блокаду Маріуполя (за цю роботу отримав нагороди Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премію імені Георгія Гонгадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award, Bayeux Calvados-Normandy Award, Elijah Parish Lovejoy Award, Free Media Awards).

Журналіст Ассошіейтед Прес та президент Української асоціації професійних фотографів.

Матеріали Чернова були опубліковані та випущені в етері багатьох ЗМІ по всьому світу, зокрема CNN, BBC, New York Times, Washington Post та інших.

Переможець конкурсів. власник премії Лівінгстона, премії Рорі Пека, премії Королівського телевізійного товариства, премії DW “За свободу слова”.

Чернов дістав кілька поранень під час роботи в зонах конфліктів. Член “Українського ПЕН”.