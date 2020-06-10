Сьогодні, 10 червня, п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов до Держбюро розслідувань (ДБР) на допит. Під стінами відомства він виступив із заявою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Зараз під стінами ДБР проходить справжня мистецька акція, а шанувальники мистецтва у нас сидять в ДБР”, – сказав Порошенко.

За словами п’ятого президента, він не знає, навіщо слідчі його сьогодні викликали на допит. “Можу здогадуватися, що вони хочуть вибачитися за брутальне порушення закону, коли озброєний до зубів спецназ, який екіпірований краще, ніж спецназ Збройних сил, штурмував не Сов’янськ, як 6 років тому, а штурмував Національний музей Гончара, ламаючи двері, б’ючи журналістів, атакуючи народних депутатів, переслідуючи опозицію …”- сказав Петро Порошенко.

Порошенко заявив, що “брехуни намагалися поширити інформацію про те, що картини нібито завезені без митного оформлення та без сплати всіх податків”. За його словами, в ДБР дуже здивувалися, дізнавшись, що все це було зроблено і всі документи оформлені відповідно до закону.

“Хочу сказати, що за цей рік вони (ДБР) вивчили кожну хвилину мого перебування на посаді президента”, – зазначив Петро Порошенко.

Також під стінами ДБР на загальний огляд виставили іронічні репродукції картин відомих художників Пабло Пікассо, Віктора Васнецова, Івана Шишкіна і Костянтина Савицького, Мікеланджело, Ієроніма Босха, Давида Жака-Луї та ін.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит в якості свідка в Державне бюро розслідувань.