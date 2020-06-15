П'ятий Президент України Петро Порошенко прийшов до Київського апеляційного суду як свідок у справі про держзраду експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Зараз у суді Порошенко відповідає на запитання сторони захисту Януковича та уточнювальні запитання від суддів.

Варто зазначити, що багато запитань адвокатів Януковича суд знімає. Так, наприклад, адвокат Віталій Сердюк запитав у Петра Порошенка: “За що ви так ненавидите український народ?”, “Чи є Байден вашим родичем, а саме кумом?” і т. д.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Варто зазначити, що під будівлею Апеляційного суду проходила акція проти реваншу Януковича і політиків часів його презідентва.

Фото: Євген Войніч, #Букви

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Експрезидента засудили до 13 років в’язниці.

Згідно з вироком, суд визнав доведеною провину Януковича за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. По першому пункту звинувачення в державній зраді у формі “надання іноземній державі, а саме Росії, допомоги в підривній діяльності проти України”.

При цьому обвинувачення по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) суд визнав недоведеним.