Про це розповідає кореспондент #Букв.
Саме 15 листопада світ відзначає День ув’язненого письменника або День порожніх стільців.
Саме порожні стільці символізують авторів, які не можуть бути поряд з нами через ув’язнення, переслідування, або навіть насильницьку загибель.
Організаторами події у Києві є український ПЕН та Центр громадянських свобод.
Своєю метою організатори акції називають нагадування світовій спільноті про справи українців, які є незаконно ув’язнені у Росії чи в анексованому Криму.
Участь в акції взяли: письменники Андрій Курков, Лариса Денисенко, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураківська та Ахтем Сеітеблаєв, музиканти музиканти Олександр Сидоренко (Фоззі, ТНМК), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.
- Кабінет Міністрів України на засіданні створив Єдину комісію з питань політв’язнів, утримуваних в Російській Федерації.