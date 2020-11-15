15 листопада на Софійській площі відбулася правозахисна акція "Порожні стільці" - на підтримку українських політв'язнів Кремля, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Саме 15 листопада світ відзначає День ув’язненого письменника або День порожніх стільців.

Саме порожні стільці символізують авторів, які не можуть бути поряд з нами через ув’язнення, переслідування, або навіть насильницьку загибель.

Організаторами події у Києві є український ПЕН та Центр громадянських свобод.

Своєю метою організатори акції називають нагадування світовій спільноті про справи українців, які є незаконно ув’язнені у Росії чи в анексованому Криму.

Участь в акції взяли: письменники Андрій Курков, Лариса Денисенко, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураківська та Ахтем Сеітеблаєв, музиканти музиканти Олександр Сидоренко (Фоззі, ТНМК), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.