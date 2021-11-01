Кореспондент #Букв пройшовся вулицями міста, щоб побачити, як саме вплинули нові обмеження на киян.
Хрещатик та Майдан Незалежності виявилися майже порожніми – людей на вулиці можна було злічити на пальцях.
На вході у McDonald’s перевіряли COVID-сертифікати.
У громадський транспорт пускають обмежену кількість пасажирів, крім того, перевіряють наявність сертифікатів про щеплення, або негативний ПЛР-тест, або сертифікат про одужання.
Усі пасажири в масках.
Фото: #Букви
Також сьогодні люди вишикувалися в черги на щеплення та на здачу тестів на коронавірус.
У Києві утворилися черги на вакцинацію 💉 pic.twitter.com/UAhTb2dD4Q
— Букви (@Bykvu) November 1, 2021
Нагадаємо, що з 1 листопада в Києві заборонено:
- перевезення пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання;
- перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;
- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або зелений COVID-сертифікат; або документ про одужання.
Заклади освіти столиці з 1 листопада переходять на дистанційний режим.
- В Україні за минулу добу, 31 жовтня, зафіксовано майже 13 936 нових випадків COVID-19. Захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.
- Більш детально про карантинні обмеження у Києві читайте за посиланням.