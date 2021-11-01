Сьогодні, 1 листопада, Київ перейшов до червоної карантинної зони, у зв'язку із чим у столиці посилили обмеження.

Кореспондент #Букв пройшовся вулицями міста, щоб побачити, як саме вплинули нові обмеження на киян.

Хрещатик та Майдан Незалежності виявилися майже порожніми – людей на вулиці можна було злічити на пальцях.

На вході у McDonald’s перевіряли COVID-сертифікати.

У громадський транспорт пускають обмежену кількість пасажирів, крім того, перевіряють наявність сертифікатів про щеплення, або негативний ПЛР-тест, або сертифікат про одужання.

Усі пасажири в масках.

Фото: #Букви

Також сьогодні люди вишикувалися в черги на щеплення та на здачу тестів на коронавірус.

У Києві утворилися черги на вакцинацію 💉 pic.twitter.com/UAhTb2dD4Q — Букви (@Bykvu) November 1, 2021

Нагадаємо, що з 1 листопада в Києві заборонено:

перевезення пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання;

перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або зелений COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Заклади освіти столиці з 1 листопада переходять на дистанційний режим.