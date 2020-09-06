В ніч з 5 на 6 вересня незаконні збройні формування РФ обстріляли позиції Операції об'єднаних сил на Донеччині. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа

#Букви показують, як виглядають позиція після обстрілу.

Сьогодні вночі бойовиками було обстріляно позиції українських військовослужбовців поблизу міста Курахове, що у Мар’їнському районі Донецької области.

Після обстрілу спалахнула масштабна пожежа, ліквідація якої тривала з 3 години ночі до 17 години вечора неділі.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав легких поранень.

Раніше у штабі повідомляли, що проросійські бойовики на Донбасі 6 вересня порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки, яка знаходиться за 30 кілометрів від Курахового.