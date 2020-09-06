#Букви показують, як виглядають позиція після обстрілу.
Сьогодні вночі бойовиками було обстріляно позиції українських військовослужбовців поблизу міста Курахове, що у Мар’їнському районі Донецької области.
Після обстрілу спалахнула масштабна пожежа, ліквідація якої тривала з 3 години ночі до 17 години вечора неділі.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав легких поранень.
Раніше у штабі повідомляли, що проросійські бойовики на Донбасі 6 вересня порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки, яка знаходиться за 30 кілометрів від Курахового.
- Нагадаємо, 5 вересня була поширена, в тому числі в російських ЗМІ, заява ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області).
- Через цю заяву Україна скликала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
- Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.