#Букви поспостерігали за нардепами у сесійній залі.

Дехто з нардепів хоча і прийшов у масці, проте не бажає носити як слід.

маски_народні депутати

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович.

Рабинович

Лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко доволі часто дозволяє собі приходити у Парламент без маски.

маски_народні депутати

маски_народні депутати

Без маски “слуга народу” Ірина Верещук.

маски_народні депутати

маски_народні депутатимаски_народні депутати

маски_народні депутати

Андрій Одарченко “Слуга народу”.

маски_народні депутати маски_народні депутати маски_народні депутати

Савченко Ольга від “Слуги народу”.

маски_народні депутати маски_народні депутати

Варто зазначити, що час від часу майже усі депутати знімають маски.

маски_народні депутати маски_народні депутати

маски_народні депутати маски_народні депутати

Тим часом, поки у сесійній залі ігнорують масковий режим, народні депутати продовжують хворіти.

Фото: #Букви

  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
  • Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
  • У Львові через швидке зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19 розгорнуть додаткові госпіталі.