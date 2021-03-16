#Букви поспостерігали за нардепами у сесійній залі.
Дехто з нардепів хоча і прийшов у масці, проте не бажає носити як слід.
Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович.
Лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко доволі часто дозволяє собі приходити у Парламент без маски.
Без маски “слуга народу” Ірина Верещук.
Андрій Одарченко “Слуга народу”.
Савченко Ольга від “Слуги народу”.
Варто зазначити, що час від часу майже усі депутати знімають маски.
Тим часом, поки у сесійній залі ігнорують масковий режим, народні депутати продовжують хворіти.
Фото: #Букви
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