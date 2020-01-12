Пожежі в Австралії: влада скинула тисячі овочів, щоб нагодувати постраждалих тварин

Про це пише місцеве видання New Zealand Herald.

Зазначається, що через лісові пожежі в Австралії загинуло близько 1,25 мільярда тварин. Всесвітній фонд природи визначив, що скельні валлабі більше за інших схильні до ризику через руйнування їх місць існування.