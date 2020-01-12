Пожежі в Австралії: влада скинула тисячі овочів, щоб нагодувати постраждалих тварин

Про це пише місцеве видання New Zealand Herald.
Зазначається, що через лісові пожежі в Австралії загинуло близько 1,25 мільярда тварин. Всесвітній фонд природи визначив, що скельні валлабі більше за інших схильні до ризику через руйнування їх місць існування.
Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei
— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11 января 2020 г.
One happy customer 🦘🥕🥕🥕🥕#operationrockwallaby #AustralianFires pic.twitter.com/wtzMgeaX6D
— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11 января 2020 г.
Нагадаємо, зараз в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається. У неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.
- За 48 годин для пожежних служб Австралії в Новому Південному Уельсі зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США). Ще 700 тисяч доларів для постраждалих було зібрано 20-річною моделлю, яка відправляла оголені фото всім, хто пожертвує благодійним фондам від $10.
- Уряд України запропонував Австралії направити на допомогу з ліквідацією лісових пожеж в Австралії 200 підготовлених рятувальників.
- 7 січня кількість жертв лісових пожеж на території Австралії зросла до 25 осіб.