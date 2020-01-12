16:08 В ЄС занепокоєні через затримання британського посла в Тегерані
15:47 Справа Шеремета: адвокат Кузьменко місяць не може ознайомитися з матеріалами
15:21 Єдина іранська олімпійська медалістка емігрувала
14:54 Зарплати українців з приходом нового уряду впали, – дослідження
14:42 Пожежі в Австралії: влада скинула тисячі овочів, щоб нагодувати постраждалих тварин
14:06 У Києві авто зіткнулося з бетонним стовпом і загорілося: є загиблі
13:54 2020 рік офіційно проголошений роком веганів
13:36 США дипломатично і економічно ізолюють Іран, – Держдеп
12:59 Авікатастрофа в Ірані: в СБУ заявили, що літак зіткнувся з ракетою
11:51 США знали про заплановану атаку на іракську базу, – CNN
11:13 В Ірані створили групу консульської допомоги сім’ям загиблих в катастрофі літака МАУ
10:39 У соцмережах обурені рекламою «95 Кварталу» відразу після заяви Зеленського про збитий літак
10:00 Біля берегів Греції потонули 12 мігрантів
09:27 Brexit вже коштував Великобританії $170 млрд, – Bloomberg
08:51 Королева збере екстрений саміт, щоб обговорити майбутнє принца Гаррі та Меган Маркл
08:20 17-річний підліток відкрив екзопланету на третій день практики в NASA
07:59 У Китаї ввели в експлуатацію найбільший в світі сферичний радіотелескоп
07:30 Сьогодні в Україні до +6 °C
07:12 В Іраку вбили проіранського високопоставленого військового
04:00 В ЄС очікують від Ірану прозорого розслідування катастрофи Boeing
03:20 «Ваша сміливість надихає»: Трамп підтримав протестувальників в Ірані
01:00 Путін наполягає на закріпленні особливого статусу Донбасу в Конституції України
00:26 «Чорні скриньки» збитого літака МАУ розшифрують в Україні, – французьке бюро

11 січня

23:58 Залишилася без документів і подарунків: у центрі Києва пограбували співачку MARUV
23:28 Порошенко купив квартиру танкісту Пантюшенку, звільненому з полону бойовиків
22:47 Сьогодні жителі світу відзначають Міжнародний день «дякую»
22:11 У ДБР сформували підрозділ із розслідування «справ Майдану»
21:00 Зеленський про розмову з лідером Ірану: Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться
19:06 Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, – ЗМІ
18:56 Тіла загиблих у катастрофі Boeing в Ірані повернуть до України орієнтовно 20-21 січня, – РНБО
18:32 Актора, який зіграв «Джокера», затримали під час еко-протесту

Пожежі в Австралії: влада скинула тисячі овочів, щоб нагодувати постраждалих тварин

Служба національних парків і дикої природи штату Новий Південний Уельс (Австралія) скинула тисячі кілограмів овочів, щоб нагодувати постраждалих від пожеж тварин.

Неділя, 12 січня 2020, 14:42

Фото: dailymail.co.uk

Про це пише місцеве видання New Zealand Herald.

Зазначається, що через лісові пожежі в Австралії загинуло близько 1,25 мільярда тварин. Всесвітній фонд природи визначив, що скельні валлабі більше за інших схильні до ризику через руйнування їх місць існування.

Фото: dailymail.co.uk

Нагадаємо, зараз в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається. У неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.

Теги: пожары, Австралія, тварини, овощи

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!