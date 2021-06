Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Про пожежу вперше стало відомо о 13:43 за місцевим часом (11:43 за Києвом).

Мережею поширювалися записи, на яких можна побачити величезні стовпи чорного диму.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021