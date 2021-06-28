У понеділок, 28 червня, сотня пожежників боролася із серйозною пожежею біля станції Elephant and Castle на південному сході Лондона.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Про пожежу вперше стало відомо о 13:43 за місцевим часом (11:43 за Києвом).

Мережею поширювалися записи, на яких можна побачити величезні стовпи чорного диму.

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF — Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Командир станції Лондонської пожежної служби (LFB) Джеймс Раян зазначив, що дороги довкола місця події перекрили на кілька годин. Людей попросили уникати цієї зони, тримати вікна і двері закритими, поки пожежники працюють.

В цьому районі розташовані поруч однойменні станції лондонського метро та національної залізниці. Поліція повідомила, що дим йшов від вокзалу, а не від станції метро.

До ліквідації пожежі було залучено 15 пожежних машин та близько сотні рятувальників. Станцію та прилеглі будівлі було евакуйовано.

Лондонська пожежна служба повідомила, що три комерційних приміщення повністю згоріли. Також зруйновано шість автівок та телефонну будку.

Близько 16:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) пожежники локалізували вогонь. Служба швидкої допомоги Лондона заявила, що надала допомогу шістьом пацієнтам на місці події і доставила одного з них в лікарню. Про характер отриманих ушкоджень не повідомляють. За інформацією телерадіокомпанії BBC, серйозно постраждали дві особи.

Місцеві мешканці розповіли журналістам, що продовжували чути звуки ударів та скаржилися на запах, схожий на згорілі електричні кабелі.

Наразі деталей щодо причин пожежі немає. Міська поліція Лондону сповістила, що інцидент не пов’язаний з тероризмом.