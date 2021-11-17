Австралійські пожежники випустили 29 випуск культового еротичного календаря. Гроші, які будуть отримані від продажів, планують витратити на порятунок дикої природи.

Про це повідомляє Newsweek.

Нещодавно, стало відомо, що “Австралійський календар пожежників” розпочав співпрацю з відомою американською благодійною організацією – Greater Good Charities. Цьогорічний дохід від продажів календаря частково направлять і для допомоги з ремонтом притулків для тварин.

“Сполучені Штати Америки протягом багатьох років підтримують календар пожежників. Ми дуже раді, що зараз і в майбутньому можемо почати робити пожертвування в благодійні організації США”, – заявив директор “Австралійського календаря пожежників” Девід Роджерс.

Зазначимо, що у 2021 році календарі з пожежниками вперше будуть реалізовані не лише в Австралії, а й у США на знак вдячності за їхню допомогу у боротьбі з лісовими пожежами. Календарі будуть надруковані у Далласі, штат Техас.

“Австралійці ніколи не забудуть величезну підтримку американського народу, коли ми постраждали від найсильніших лісових пожеж у новітній історії”, – наголосили автори проєкту.

Девід Роджерс заявив, що співпраця з організацією Greater Good Charities стала можливістю, на яку давно чекали. Він також зазначив, що для австралійських пожежників участь у цьому проєкті дуже цікава.

Загалом, у 2022 році буде випущено шість різних видань календарів, на одному з випусків зображені австралійські пожежники з оголеним торсом. До переліку 6 випусків входить і класичний календар, в якому представлені окремі фото кожного пожежника.

Крім того, є чотири випуски з тваринами – кішками, собаками, кіньми та іншими представниками фауни, у тому числі з коалами і кенгуру. Серед новинок 2022 року – літній випуск, у якому пожежники позували перед фотографом у купальних шортах замість робочої уніформи.

Довідка. Еротичний календар австралійських пожежників заснували ще в 1993 році. Кожного року пожежники збираються на фотосесію, яка зазвичай триває близько трьох тижнів. За роки свого існування календар пожертвував понад 3 мільйони доларів різним благодійним організаціям по всій Австралії. За останні 5 років календар віддав на благодійність 1,9 мільйона доларів. Щороку на вихід журналу чекають сотні шанувальників.