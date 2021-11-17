Про це повідомляє Newsweek.
Нещодавно, стало відомо, що “Австралійський календар пожежників” розпочав співпрацю з відомою американською благодійною організацією – Greater Good Charities. Цьогорічний дохід від продажів календаря частково направлять і для допомоги з ремонтом притулків для тварин.
“Сполучені Штати Америки протягом багатьох років підтримують календар пожежників. Ми дуже раді, що зараз і в майбутньому можемо почати робити пожертвування в благодійні організації США”, – заявив директор “Австралійського календаря пожежників” Девід Роджерс.
Зазначимо, що у 2021 році календарі з пожежниками вперше будуть реалізовані не лише в Австралії, а й у США на знак вдячності за їхню допомогу у боротьбі з лісовими пожежами. Календарі будуть надруковані у Далласі, штат Техас.
“Австралійці ніколи не забудуть величезну підтримку американського народу, коли ми постраждали від найсильніших лісових пожеж у новітній історії”, – наголосили автори проєкту.
Девід Роджерс заявив, що співпраця з організацією Greater Good Charities стала можливістю, на яку давно чекали. Він також зазначив, що для австралійських пожежників участь у цьому проєкті дуже цікава.
Загалом, у 2022 році буде випущено шість різних видань календарів, на одному з випусків зображені австралійські пожежники з оголеним торсом. До переліку 6 випусків входить і класичний календар, в якому представлені окремі фото кожного пожежника.
Крім того, є чотири випуски з тваринами – кішками, собаками, кіньми та іншими представниками фауни, у тому числі з коалами і кенгуру. Серед новинок 2022 року – літній випуск, у якому пожежники позували перед фотографом у купальних шортах замість робочої уніформи.
Довідка. Еротичний календар австралійських пожежників заснували ще в 1993 році. Кожного року пожежники збираються на фотосесію, яка зазвичай триває близько трьох тижнів. За роки свого існування календар пожертвував понад 3 мільйони доларів різним благодійним організаціям по всій Австралії. За останні 5 років календар віддав на благодійність 1,9 мільйона доларів. Щороку на вихід журналу чекають сотні шанувальників.
- Нагадаємо, раніше #Букви писали, що собаку на прізвисько Ведмідь з Австралії нагородили за порятунок сотні коал під час лісових пожеж. У 2016 році собаку залишили власники через надлишкову енергійність. Після цього Ведмедя взяли до рятувальної команди.