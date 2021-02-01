Сьогодні, 1 лютого, під Окружним адміністративним судом Києва (ОАСК) пройшла акція протесту проти рішення цього суду, який 28 січня 2021 року скасував новий український правопис.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію були присутні близько 50 людей. Вони тримали в руках плакати: “А можна скасувати иродів у мантіях?”, “ОАСК/логіка 1:0”, “Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма”, “Редакції правопису 2019-го бути!”, “В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ”, “Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)”.

Загалом захід був мирний.

Активісти під стінами ОАСК читали вірші українського поета Івана Малковича “Напучування», Катерини Калитко “Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї” та інші. Дехто приніс із собою “Кобзар”.